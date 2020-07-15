Eline Türk bayrağı alıp 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti
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Eline Türk bayrağı alıp 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti

Eline Türk bayrağı alıp 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Türkiye'nin çeşitli noktalarında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor.

15.07.2020 06:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:52

Eline Türk bayrağı alıp 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti

İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Türkiye'nin çeşitli noktalarında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden birisini de Saffet Gümüş tek başına düzenledi. İstanbul Valiliğinden aldığı izinle elinde dev Türk bayrağıyla Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan yürüyüşe geçen Gümüş, polis kontrolünde 15 Temmuz Şehitler anıtında sonlandıracak.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz anılırken demokrasi vurgusu en güçlü şekilde yapılıyor. O etkinliklerden birisine de Saffet Gümüş isimli vatandaş 15 Temmuz'un ilk dakikalarında imza attı. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyüşe geçen Gümüş, 15 Temmuz Şehitler Anıtına polis gözetiminde yürüyor. Gümüş, "Yürüyüşüm gece 12.00'de Esenyurt'ta başladı; bundan dört yıl önce mabedimize saldırdılar, bayrağımıza saldırdılar. İçimize hain girmiş, bunlar Türk milletinin gücünü bunlar hesap edemedi. Allah o hainlerin aklını başından aldı. Türk milleti yiğittir, cesurdur. 15 yaşında ölüme giden Türk halkını unuttular; 251 şehidimiz var. Ruhumuz Çanakkele ruhu, Türkiye güçlü bir millet, güçlü bir millet, kimse bölmeyi düşünmesin. Yürüyüşüm 15 Temmuz Şehitler anıtında son bulacak." ifadelerini kullandı.

Eline Türk bayrağı alıp 15 Temmuz Şehitler anıtına doğru yürüyüşe geçti

Kaynak: İHA

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