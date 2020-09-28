Eline ne geçirdiyse attı, penceresinde kahvaltısını yapıp çayını içti

Eline ne geçirdiyse attı, penceresinde kahvaltısını yapıp çayını içti İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyaları sokağa attı, bıçakla tehdit edip bir yandan da pencerenin kenarında kahvaltısını yaptı.

Eline ne geçirdiyse attı, penceresinde kahvaltısını yapıp çayını içti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyaları sokağa attı, bıçakla tehdit edip bir yandan da pencerenin kenarında kahvaltısını yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5654 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., evinin penceresinden sokağa eşyalar atmaya başladı. Evdeki kıyafetleri de yakarak sokağa atan şahıs, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara hakaretler ve tehditler yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Pencere kenarında çay içip kahvaltısını yaptı

İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak atlama ihtimaline karşı tedbir alırken, bir yandan da şahsın bulunduğu evin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Ş.Y., pencerenin kenarına kahvaltılık malzemeler getirerek yemek yedi. Bir yandan da çay içen Ş.Y, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı