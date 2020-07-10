Eline korkuluk demiri saplandı
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Eline korkuluk demiri saplandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde oyun oynarken eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilen demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Eline korkuluk demiri saplandı
10.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:45

Manisa'nın Salihli ilçesinde oyun oynarken eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilen demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, Salihli'nin Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Halil Yıldız'ın eline, kapı korkuluğu saplandı. Oğlu Halil'in acılar içinde kıvrandığını gören baba Zeki Yıldız sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Demir korkuluk ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kesilirken, Halil Yıldız eline saplanan demir korkuluk ile birlikte sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun elindeki demir müdahaleyle çıkarılırken, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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