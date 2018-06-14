Adana'da evin bahçe duvarından atlamak isterken düşen çocuğun eline demir parmaklık saplandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin bahçe duvarından atlamak isteyen Murat K. isimli çocuk dengesini kaybedip düşünce eline demir parmaklık saplandı. Murat K.'nin acı içinde bağırmasıyla olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri demir parmaklığı keserek çocuğu bahçe duvarından kurtardı. Eline saplanan demir parmaklıklarla sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. - ADANA