Eline batan çivili tahtayla geldi
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Eline batan çivili tahtayla geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

12.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:56
Eline batan çivili tahtayla geldi

'nın ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.


12 yaşındaki Şevket S, arkadaşlarıyla evlerin önünde oyun oynamaya başladı. İddia göre dengesi kaybeden çocuk çivili olan tahtanın üzerine düştü. Düştüğü tahta parçasındaki çivili odun eline battı. Şevket S, verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla çivili tahta çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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