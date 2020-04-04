Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı
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Zonguldak, Güncel

Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı

Zonguldak'ta Eşref B., isimli genç eline aldığı taşla camı kırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

04.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:00
Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı

Zonguldak'ta Eşref B., isimli genç eline aldığı taşla camı kırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eşref B., isimli bir şahıs eline aldığı bir taşla bir iş yerinin camlarını vurmaya başladı. Bu görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Eşref B., isimli şahsın kameralara yansıyan görüntülerde eline aldığı taşı ilk olarak uzaktan cama attığı görüldü. Cam kırılmayınca taşı alarak yakında defalarca vurarak kırmaya çalıştığı görüldü.

Şahsın bir dönem ruh ve sinir hastanesinde yattığı, çevresinde bulunanları darp ettiği ve bir çok olaya karıştığı ancak cezai ehliyeti olmadığı için ceza almadığı iddia edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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