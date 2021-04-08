Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı

Denizli'de kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kağıt toplayıcısının elinden kaçırdığı seyyar arabasıi park halindeki otomobile çarptı.

Denizli'de kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kağıt toplayıcısının elinden kaçırdığı seyyar arabasıi park halindeki otomobile çarptı. Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koşan ancak kazaya engel olamayan kağıt toplayıcı kadın, hiç bir şey olmamış gibi eşyalarını toplayarak yoluna devam etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Toprak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kağıt toplamak için seyyar arabasıyla sokakta gezen kadın, kaldırımdan kağıtları alırken seyyar arabası bir anda hareket etmeye başladı. Seyyar araba üzerindeki malzemelerle kontrolsüz bir şekilde ilerlerken, kadın arkasından koşarak durdurmak istese de seyyar araba park halindeki bir otomobile çarptı. Kadın ardından yere düşen eşyaları tekrar arabanı üzerine koyarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otomobil sahibi Ayşenur Elmas evinin önünde park halinde olan arabasıyla işe gitmek için hazırlanırken aynasının kırıldığını ve arabanın çamurluğunda kırık ile çiziklerin olduğunu fark etti. Bunun üzerine oturduğu apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Elmas, görüntülerde bir kadının kağıt toplamak için kullanıldığı seyyar arabasını kontrol edemeyerek arabasına çarptığını gördü.

"Bir nebze nezaketen aramasını isterdim"

Arabasının önünde numarası olduğunu ve kadının nezaketen de olsa armasını istediğini belirten Ayşenur Elmas, "Aracımı kendi binamın önüne koymuştum. Güvenlik kamerasıyla sürekli izlenimde. Aracımı akşam 20.30 gibi park ettim. Ertesi gün bir şey yoktu ve saat 13.00 gibi yanına geldiğimde ön tarafında hasar görmüştüm ve aynası ters dışarı doğru kırılmıştı. Yola çıkacağım için aynayı kendi elimle düzeltmek zorunda kaldım. Daha sonra apartmanın güvenlik kamerasını izlediğimde seyyar el arabasıyla hurdacı karton toplayan bayan arabasını kamera dışına götürüyor. Orada muhtemelen kendi işini görürken arabayı kontrol edemiyor ve araba gelerek şans eseri aracıma çarpıyor. Hepimizin başına gelebilirdi ve kimse böyle olsun istemezdi. İhmal var dikkat etmesi gerekirdi ama aracımın yanında telefon numaram yazıyordu. Bir nebze nezaketen aramasını isterdim" dedi. - DENİZLİ

Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bahar Candan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:57:59. #1.16#
title