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Elindeki tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elindeki tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Afyonkarahisar'da elinde tarihi eser bulanan bir şahıs, satmak için müşteri aradığı sırada jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da elinde tarihi eser bulanan bir şahıs, satmak için müşteri aradığı sırada jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirdağ ilçesi Güveççi köyünde ikamet eden şüpheli Y.K. isimli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve bu eşyaları Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde satmak için müşteri aradığı yönünde istihbari bilgi alındı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Y.K. isimli şahıs, M.Ö. isimli şahıs ile bir araçta yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında ve araç içinde; 56 sikke, 4 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet kolye ucu ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Y.K. ve M.Ö. isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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