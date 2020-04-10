Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın adliyeye sevk edildi
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Melikgazi, Kayseri, Gesi, 3. Sayfa

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:46
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün yüzünde maske bulunan K.M. (37)elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Kısa sürede yakalandı

Olayın bildirilmesinin ardından çalışma başlatan İldem Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan incelemelerin ardından K.M.'yi oturduğu evinde yakalayarak gözaltına alındı. K.M., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, K.M.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, apartmanlara sürdüğü sıvının yağ olduğu ve korona virüs ile bir ilgisinin olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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