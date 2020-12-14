Elindeki silahları satmaya çalışan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elindeki silahları satmaya çalışan kişi yakalandı

14.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:45
Elindeki silahları satmaya çalışan kişi yakalandı

Batman'da elindeki silahları satmak isteyen bir kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman'da elindeki silahları satmak isteyen bir kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Aydınlıkevler Mahallesinde ikamet eden C.T'nin evinde birden çok silah bulundurduğu ve silahları satmak için müşteri aradığı öğrenildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 1 kılıç, 4 sallama diye tabir edilen bıçak, 2 komando bıçağı, 24 av fişeği ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

İlgili Haberler

3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
Tarihi eser niteliğindeki kitabı, 1,3 milyon dolara satmaya çalışan şüphelilere suçüstü
Tarihi eser niteliğindeki kitabı, 1,3 milyon dolara satmaya çalışan şüphelilere suçüstü
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Defne Samyeli Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Fatih Terim Pierre Webo Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elindeki silahları satmaya çalışan kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:48:26. #1.14#
title