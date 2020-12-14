Elindeki silahları satmaya çalışan kişi yakalandı

Batman'da elindeki silahları satmak isteyen bir kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Aydınlıkevler Mahallesinde ikamet eden C.T'nin evinde birden çok silah bulundurduğu ve silahları satmak için müşteri aradığı öğrenildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 havalı tüfek, 1 kılıç, 4 sallama diye tabir edilen bıçak, 2 komando bıçağı, 24 av fişeği ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak