Elindeki silah ateş aldı yaralandı
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Elindeki silah ateş aldı yaralandı

Elindeki silah ateş aldı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir şahıs, elindeki silahın ateş alması sonucu elinden ve bacağından yaralandı.

Kırklareli'nde bir şahıs, elindeki silahın ateş alması sonucu elinden ve bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde A.İ.B. isimli şahıs otomobilin içinde otururken elinde bulunan ruhsatsız silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu A.İ.B. elinden ve bacağından yaralandı. Haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.İ.B.'yi Demirköy Devlet Hastanesinde götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan A.İ.B.'nin silahını ruhsatı olmadığı için ormanlık alana attığı tespit edilirken, jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırmada silahı buldu. Tedavisi tamamlanan A.İ.B. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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