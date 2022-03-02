Elindeki poşetten 500 paket kaçak sigara çıkan kişi gözaltına alındı - Haberler

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Elindeki poşetten 500 paket kaçak sigara çıkan kişi gözaltına alındı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Elindeki poşetten 500 paket kaçak sigara çıkan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elindeki poşetlerden 500 paket gümrük kaçağı sigara çıkan kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elindeki poşetlerden 500 paket gümrük kaçağı sigara çıkan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Meydan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen A.T'yi durdurdu.

Şüphelinin elindeki poşetleri açan ekipler, gümrük kaçağı 500 paket sigara buldu, A.T gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İstiklal Caddesi, Antakya, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

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