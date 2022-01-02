Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı - Haberler
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Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparktaki araçların camlarını kırıp zarar verdi.

BURSA (İHA) - Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

BURSA - Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparktaki araçların camlarını kırıp zarar verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bursa'nın turizm noktalarından biri olan İnkaya bölgesinde iddiaya göre madde bağımlısı olan bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparkta park halindeki araçların camlarının kırdı. Bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş bu anları şaşkınlık içerisinde kayıt altına aldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradılar. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

Elindeki kürek ile otoparktaki araçların camını böyle kırdı

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