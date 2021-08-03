Elindeki dövmeden tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Şişli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve elindeki dövme sayesinde tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Şişli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve elindeki dövme sayesinde tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şişli'de 3 farklı evden hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamera kayıtlarından elinde dövme olan M. K. (20) ile suça sürüklenen çocuk A. K'yı (17) gözaltına aldı.

M. K'nın 13 kez "hırsızlık" suçundan, A. K'nın ise 5'i "hırsızlık" olmak üzere 7 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M. K. tutuklanırken, A. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı