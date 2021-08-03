Elindeki dövmeden tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elindeki dövmeden tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elindeki dövmeden tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Şişli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve elindeki dövme sayesinde tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Şişli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve elindeki dövme sayesinde tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şişli'de 3 farklı evden hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamera kayıtlarından elinde dövme olan M. K. (20) ile suça sürüklenen çocuk A. K'yı (17) gözaltına aldı.

M. K'nın 13 kez "hırsızlık" suçundan, A. K'nın ise 5'i "hırsızlık" olmak üzere 7 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M. K. tutuklanırken, A. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Onur Akay Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elindeki dövmeden tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:59:27. #1.16#

title