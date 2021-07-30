Elindeki 65 adet sikkeyi satamadan yakalandı
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Elindeki 65 adet sikkeyi satamadan yakalandı

Elindeki 65 adet sikkeyi satamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki madeni paraları satmak isteyen şahıs, amacına ulaşamadan yakalandı.

Eskişehir'de elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki madeni paraları satmak isteyen şahıs, amacına ulaşamadan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, A.D. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki paraları satmak amacıyla alıcı aradığı bilgisinin alındı. Alınan bilgiler sonucunda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.D. isimli şahıs takibe alındı. Şüpheli şahsın Sivrihisar ilçesi sınırlarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde olduğunun belirlenmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde şüpheli A.D. yakalandı. Şüpheli A.D.'nin üzerinde yapılan aramada, çeşitli madenlerden oluşan 65 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli A.D., ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Elindeki 65 adet sikkeyi satamadan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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