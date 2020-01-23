Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı

23.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:51

Üsküdar da akşam saatlerinde dört katlı bir binada alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ailesine ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.



Çok sayıda polis ekibi sevk edildi



Olay akşam saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Karadere Sokak'ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan 38 yaşındaki O.Ç. akşam saatlerinde annesi ve kardeşiyle yaşadığı eve alkollü bir şekilde geldi. Annesiyle bir süre tartışan O.Ç. dairenin balkonuna çıktı ve tabancayla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler silahıyla korku dolu dakikalar yaşatan O.Ç.'yi teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Bir süre polis ekipleriyle konuşan O.Ç. daha sonra elinde silahıyla beraber polis ekiplerine teslim oldu.



Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışını kapattı



Elinde tabancayla balkona çıkan kişiyi teslim olması konusunda ikna etmeye çalışan polis ekipleri bu esnada sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevreyi abluka altına alan ekipler bir süre konuştukları O.Ç.'yi ikna ederek elinde silahıyla beraber gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı dairede ve apartman girişindeki tüm delillere el koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA