Elinde pompalı tüfekle ailesine ve polise ecel terleri döktürdü Antalya'da borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen adam pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulundu.

Antalya'da borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen adam pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulundu. Müzakereci polise kapıyı açtıktan sonra bu kez içeride boğazına dayadığı tüfekle polise direnip ailesine ve polise ecel terleri döktüren adam 4 saatlik çabanın ardından ikna edilebildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Ş. Ç, yaklaşık 150 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi. Eline pompalı silahı alan Ş. Ç, babasını dışarı çıkardı. İddiaya göre annesini bir süre rehin alan Ş. Ç, annesini bırakıp polisi aramasını istedi. Ş.Ç, daha sonra annesini de dışarı çıkardı. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, şahsın kapıyı açmayıp intihar edeceğini söylemesi üzerine özel harekat ekiplerinden destek istendi. Sokağa gelen tüm polis ekipleri çelik yeleklerini giyip, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Hazırlıklarını yapan özel harekat kalkan ve koçbaşı ile daire kapısına geldi. Müzakereci özel harekatın yaklaşım yarım saat süren çabasının ardından kapıyı açtı. Bu kez de Ş.Ç, salonda pompalı tüfeği çenesinin altına dayayarak, kendisine yardım edilmesini istedi. Bina içinde ve çevresinde konuşlanan özel harekat ekipleri, şahsı ikna etmek için yaklaşık 4 saat uğraştı. Ş.Ç, yardım sözü verilmesiyle eylemine son verdi. Ağzında mermi olan pompalı tüfeğe el konulurken, Ş.Ç,ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin çalışmalarını çevredeki vatandaşlarda meraklı bakışlarla izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA