Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı
Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu serçe parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu serçe parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan Mehmet Hayta (12) torpil patlatmak istedi.
Torpilin elinde patlaması sonucu Hayta'nın serçe parmağı koptu.
Yakınları tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayta, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.