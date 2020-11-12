Elinde otomatik tüfekle karakola gidip, cinayet işlediğini söyledi
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Elinde otomatik tüfekle karakola gidip, cinayet işlediğini söyledi

12.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:13
Elinde otomatik tüfekle karakola gidip, cinayet işlediğini söyledi

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Halil İ.Ö. (25), elinde otomatik tüfekle polis karakoluna giderek, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Halil İ.Ö. (25), elinde otomatik tüfekle polis karakoluna giderek, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi. Adrese giden ekipler, Şanlı'nın cansız bedenini buldu.

Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne beraberinde eşi Ü.Ö. ve elinde otomatik tüfek ile giden 

Halil İ.Ö., Osman Şanlı'yı öldürdüğünü söyledi. Şüpheli, Şanlı'nın eşini rahatsız ettiğini iddia ederek, teslim olmak istediğini bildirdi.Bunun üzerine polis ekipleri, Armutlu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki adrese gitti. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, Osman Şanlı'nın boynundan tüfekle vurulmuş cansız bedenini buldu.

Savcının incelemesinin ardından Şanlı'nın cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Halil İ.Ö., 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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