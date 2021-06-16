Elinde maç bileti olan her Türk vatandaşı karayolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçiş yapabiliyor
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Elinde maç bileti olan her Türk vatandaşı karayolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçiş yapabiliyor

Elinde maç bileti olan her Türk vatandaşı karayolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçiş yapabiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin farklı noktalarından dünden bu yana çok sayıda Türk vatandaşı Türkiye'nin Azerbaycan'da oynayacağı Galler ve 20 Haziran İsviçre maçlarını izlemek üzere Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçiş yapıyor.

Türkiye'nin farklı noktalarından dünden bu yana çok sayıda Türk vatandaşı Türkiye'nin Azerbaycan'da oynayacağı Galler ve 20 Haziran İsviçre maçlarını izlemek üzere Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçiş yapıyor.

EURO 2020 açılışında Roma'da İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, A Grubu'nda kalan 2 maçının ilki olan Galler maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu akşam saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Hem bu akşam oynanacak Galler maçında hem de 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak maç için ülkelerine destek vermek isteyen Türk vatandaşları Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçiş yapıyor.

Azerbaycan'ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı olması hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Covid-19'u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla Gürcistan-Azerbaycan sınırında sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor. Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan'a hem hava hem de kara yoluyla Covid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabiliyor.

Öte yandan Gürcistan ve Azerbaycan'daki Türk elçilik yetkilileri, Azerbaycan'a yolculuğun Gürcistan üzerinden yapılması durumunda, anılan güzergahta tamir bakım servisi bulmakta karşılaşılan zorluk nedeniyle, vatandaşlarımızın araç bakımını yola çıkmadan yaptırmaları uyarısında bulunuldu. Kalite açısından benzin ihtiyacının büyük istasyonlardan giderilmesi ve Azerbaycan'ın para birimi Manat bulundurulması da istendi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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