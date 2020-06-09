ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA
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ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı.

ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA
09.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:06

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

-------------------------Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet-Kasksız ve kahveli yolculuk yapan kadın

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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