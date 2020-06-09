ELİNDE KAHVE BARDAKLARIYLA MOTOSİKLETTE YOLCULUK KAMERADA Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

-------------------------Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet-Kasksız ve kahveli yolculuk yapan kadın

-Genel ve detay

Kaynak: DHA