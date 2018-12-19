Elinde İçki Şişesiyle Fotoğrafı Paylaşılan Çocuk ve Ailesi Koruma Altına Alındı
Adana'da elinde içki şişesi bulanan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk, iki kardeşi ve annesi koruma altına alındı.
Adana'da elinde içki şişesi bulanan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk, iki kardeşi ve eşinin şiddet gördüğü iddia edilen annesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardım eli uzattı.
FOTOĞRAFI GÖREN POLİSLER HAREKETE ÇEKTİ
Merkez Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan 6-7 yaşlarındaki kız çocuğu K.C'nin, elinde alkol şişesiyle fotoğrafının sosyal medya organlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Eve giden ekipler, K.C. ile iki kardeşinin yanı sıra baba D.C'nin şiddet uyguladığı iddia edilen anne D.C'yi Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine getirdi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Polis, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de devreye girmesiyle anne ve çocuklarını, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine yerleştirerek koruma altına alınmasını sağladı. Baba D.C. hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
AİLENİN DURUMU TAKİP EDİLECEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yazılı açıklamasında, sosyal medyada elinde alkol şişesi bulunan çocuğa ilişkin paylaşımların ihbar kabul edildiği belirtilerek, "Müdürlüğümüzce konuyla acilen ilgilenildi. Çocuk, kardeşleri ve annesi, kuruluşumuzda koruma ve bakım altına alındı. Ailenin durumunun takibi de il müdürlüğümüzce yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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Biz bu çoçuklara sahip çıkma yerine Suriye vatandaşina sahip çıkıyoruz gerçekden bize yazıkCevap Yaz 5 3 Yayından KaldırDİGORLU MAHMUT: Senin gibi ırkçı biriyle aynı ülkede yaşamak utanç verici,senin çocuğun olsaydı böyle konuşmazdın,ALLAHa havale ediyorum seni vicdansız mahluk..1 1 Yayından Kaldır
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sana bu şişeyı verenın allah belasınıversın işllah yazıklar olsun bize bu çuçuğa sayıp çıkamiyuruzCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allah ıslah eylesin sizin gibi insanları yazıklar olsun utanın allah'tan korkun...çocukları bari böyle pisliklere bulaştırmayın..çocuklar temizdir niye çocukları kirletmeye çalışıyorsunuz..yazıklar olsun içkiye kumara zinaya uyuşturucuya her türlü pisliğe HAYIR .. HAYIR ..HAYIRCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır