'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2)
3'Ü TUTUKLANDISivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3'Ü TUTUKLANDI
Sivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgudan sonra şüphelilerden H.D., S.A. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.