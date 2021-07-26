Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
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Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı

Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatısına çıkan alkollü adam intihara teşebbüs etti.

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatısına çıkan alkollü adam intihara teşebbüs etti. Zaman zaman çatıda tehlikeli hareketlerde bulunup binaya sucu dahil kimseyi sokmayan adamı polis 7 saatlik uğraşın ardından akşam saatlerinde çatıdan indirdi.

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D. (39), bunalıma girerek çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipleri ve çevredekileri binaya yanaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağza getirdi. Alkol de alan Mehmet D., zaman zaman elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Mehmet D.'yi polis ekipleri ve komşusu olan bir kadın uzun süre cep telefonundan görüşerek ikna etmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Tüm bu olan bitenleri ise evlerindeki vatandaşlar pencere ve balkonlarından meraklı gözlerle izledi. Sokakta toplanan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla kaydettikleri intihara teşebbüs olayını sosyal medya hesabından yayınladı.

"Çatıya bomba koydum"

Polis apartmanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirirken, Mehmet D. binaya girmek isteyenlere tepki gösterdi. Binanın çatısına bomba koyduğunu söyleyen Mehmet D., bu sırada binaya girmeye çalışan sucuya seslenerek girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran sucu, binadan uzaklaştı. Saatlerce polisi uğraştıran Mehmet D.'yi polis ekipleri ikna edebilmek için çatıya çıktı. Çatı katının kapısını kilitleyen Mehmet D. ile ekipler kapı ardından uzun süre konuştu. Yine ikna olmayan Mehmet D., polis ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından saat 21.00 sıralarında çatıdan indirildi. Mehmet D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı
Elinde bıçakla saatlerce ecel teri döktürdü, binaya sucuyu bile almadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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