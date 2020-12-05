Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
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Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

05.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:41
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. (41), elindeki bıçak ve baltayla araçların yolunu kesti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. (41), elindeki bıçak ve baltayla araçların yolunu kesti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan Mehmet S., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. elindeki bıçak ve baltayla yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elinde balta ve bıçak olan Mehmet S.'yi güçlükle sakinleştirdi. Polis, Mehmet S.'yi gözaltına aldı.


Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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