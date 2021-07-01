Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda
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Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda

Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Linette, bu turda İspanyol Paula Badosa ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde Zverev zorlanmadı

Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li Tennys Sandgren'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol Roberto Bautista Agut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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