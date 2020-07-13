Elimiz Mahkum konusu nedir? Elimiz Mahkum oyuncuları ve özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Elimiz Mahkum filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Elimiz Mahkum konusu, özeti ve Elimiz Mahkum oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İzleyenleri ekrana bağlayan Elimiz Mahkum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Elimiz Mahkum'u izleyecek olanların merak ettiği Elimiz Mahkum konusu nedir, Elimiz Mahkum oyuncuları kimler ve Elimiz Mahkum özeti gibi konuları inceliyoruz. ELİMİZ MAHKUM KONUSU NEDİR? Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır! ELİMİZ MAHKUM KADROSU VE OYUNCULARI Yönetmen: Özer Kızıltan Yapım yılı: 2017 Oyuncular: Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış