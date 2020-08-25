"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
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"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, sarı-lacivertli formayla elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

25.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:26

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, sarı-lacivertli formayla elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferlerden Filip Novak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezon olduğunu ifade eden Novak, "Hem Avrupa Ligi'nde hem kupada hem de ligde mücadele ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Trabzonspor'dan ayrılış sürecine değinen Filip Novak, "Trabzon'da olduğum zaman sadece Trabzonspor'a odaklandım. Kontratımın son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım başarılı olmak için" diye konuştu.

"SOL BEK OYNAMAYI SEVİYORUM"

Futbola başladığında forvet oynadığını belirten Filip, "20 yaşıma kadar forvet olarak oynadım. Kulüp değiştirdiğimde kimse sol bek oynamak için hazır değildi. Beni burada denediler ve ben de başarılı oldum. Pozisyonumu asla değiştirmek istemem, bu pozisyonda oynamayı seviyorum" şeklinde konuştu.

"EN İYİ OLAN FORMAYI ALACAKTIR"

Caner Erkin ile arasında oluşacak forma rekabeti ile alakalı da Novak, şu cümlelere yer verdi:

"2 tane iyi oyuncu olması bence çok iyi. Bu sene lige 3 takım daha geldi ve sezon uzun olacak. Bir sürü iyi futbolcuya ihtiyacımız var. En iyi olan formayı alacaktır. Ben 11 oyuncusu olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama en önemlisi takımın başarısı. Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum ve gerçekten herkes çok aç bu takıma kupalar getirebilmek için."

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIM"

Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı maçlar ile ilgili görüşlerini aktaran Novak, "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız zaman o maçlar çok farklıydı. Bütün şehir o maçı bekliyordu. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla Fenerbahçe'ye karşı maç kazandık. Ben Fenerbahçe'nin geleceğini düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Alman ekibinin başarılı futbolcusu David Alaba'nın performansına yönelik gelen bir soruyu 30 yaşındaki oyuncu, "Tarihin en iyileri mi bilmiyorum ama final maçlarını izledim. Çok modern futbolcular ve onları izlemeyi seviyorum. Onlardan bir şeyler öğrenebiliyorum. Ben hala öğrenip başarılı olmak istiyorum" diye cevaplandırdı.

"SOSA'YA DAHA ÖNCE GELECEĞİ HAKKINDA SORULAR SORDUM"

Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Jose Sosa'nın da Fenerbahçe'ye katılmasına yönelik sarı-lacivertli futbolcu, "Ben Sosa'dan önce geldim buraya. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini yakın arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona, o bana yardım edecek. Hepimiz, hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Novak, neden 37 numaralı formayı tercih ettiğinin sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:

"Özel bir sebebi yok 37 numaranın. Oynadığım kulüplerde 7 numarayı seçmeyi seviyorum Skrtel benim arkadaşım, onun da etkisi olmuştur numarayı seçmekte ama özel bir sebebi yok."

(İHA)

Kaynak: İHA

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