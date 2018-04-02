Engellilere yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrencileri hayatla kaynaştırmak için oluşturduğu örnek proje 'Elim Sende' ile çocuklar arasındaki empati ve yardımlaşma duygusunu pekiştiriyor.

1-3 Kasım 2018'de yapılacak 3. Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nin hazırlık projelerinden olan 'Elim Sende', İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği önderliğinde, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği ve Alaybey Lions Kulübü işbirliği ile yürütülüyor.

Gönüllü üniversite öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen bu farkındalık projesi kapsamında, kentte öğrenim gören 130 ilköğretim öğrencisi, 70 gönüllüyle birlikte kaynaştırma programına katıldı. Atatürk İlkokulu, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları, Eraslan Okulları, Girne Ortaokulu ve Şemi kler İlkokulu'nda farklı zamanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda, engelli ve engelsiz öğrenciler, birlikte ilgi duydukları alanlara göre farklı sanat dallarında bir hafta boyunca ortak çalışmalar yaptı. Projede eğitsel drama, müzik, resim, kısa metraj film vb. sanatsal etkinliklerin yanında farklı konularda (çevre, bağımlılık, özbakım vb. ) tartışma ve interaktif seminerler de yer aldı. Büyük bir uyum yakalayan çocuklar bir yandan görme engelli, işitme engelli, otizmli, özel öğrenme güçlüğü çeken, üstün zekalı ya da ortopedik engeli bulunan çocuklarla empati kurarken, diğer yandan da hem okul yaşamlarında hem de günlük hayatta engelsiz bir hayat için neler yapmaları gerekt iğini ve engelli vatandaşların neler hissettiğini deneyimledi.

İzmir sınırlarını aştı

"Elim Sende" gönüllüsü Anıl Ülker, projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildiğini ve tamamen gençler üzerinde farkındalık yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız engelli ve engelsiz öğrencileri bir araya getirmek; onların okulda, hayatta ve şehirde var olduklarını göstermek. Aynı zamanda projemiz sadece İzmir'le de sınırlı kalmıyor; öğrencilerin birbirleriyle etkileşim sağlaması amacıyla aynı zamanda Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, İstanbul ve Zonguldak'ta da gerçekleşiyor. Kasım ayına kadar sürecek proje, 1-3 Kasım'da gerçekleşecek Engelsizmir Kongresi'nin bir çıktısı olarak da sunulacak" dedi.