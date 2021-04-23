'Elifli çileği' gün sayıyor
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'Elifli çileği' gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Yerel

'Elifli çileği' gün sayıyor Bafra Ovası'nda üretilip Türkiye'ye gönderiliyor Samsun'un Bafra ilçesinde aroması ve lezzetiyle ün salan Elifli çileği hasat için gün sayıyor.

'Elifli çileği' gün sayıyor

Bafra Ovası'nda üretilip Türkiye'ye gönderiliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde aroması ve lezzetiyle ün salan Elifli çileği hasat için gün sayıyor. Tarladan yapılan ilk hasatta 4 kilo çilek 500 TL'ye satıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve beraberinde tarım danışmanları ile birlikte Elifli Mahallesi'nde 30 hektar alanda çilek üretimi yapan Bayram Ali Kadıoğlu'nun tarlasında incelemelerde bulundu. Tarladan yapılan ilk hasat, uğur getirmesi için Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve oda yönetim kurulu üyesi Şükrü Derebey'e kilosunu 125 liradan satıldı.

Türkiye'nin önemli üretim sahalarından

Kaymakam Ertürkmen, "Bugün Türkiye'nin önemli üretim sahalarından Bafra'da Elifli Mahallesi'ndeyiz. Bölgede kendini lezzetiyle, aromasıyla tanıtmış çilek üreticimizi ziyaret ediyoruz. Sezon başladı. Bizim için önemli olan katma değeri yüksek ürünlere yönelmek. Çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmek, örnek olmak. Çiftçimizde uzun süredir çilek üretimi yapıyor. Kendini tanıttı. Tüm çiftçilerimize örnek olması bağlamında ziraat odamızla beraber bugün ziyarette bulunuyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Ürünü ve rekolteyi nasıl arttırabiliriz, bu noktada tarım danışmanlarımızla beraber geldik. Çiftçimizle beraber ortak istişarelerde bulunarak ürünümüzü daha iyi nasıl geliştirebiliriz, gelirimizi daha çok nasıl arttırabiliriz, bunun için bugün çiftçi ziyaretindeyiz" dedi.

"Biz bu markaya erişmek için 20 yılımızı verdik"

20 yıldır çilek üretimi yapan Bayram Ali Kadıoğlu, "Bu sene Nisan ayıda havaların soğuk gitmesinden dolayı çileğimiz biraz gecikti. Şu anda gün sayıyoruz, akşam sabah işte. Havalarda önümüzdeki günlerde ısınacak. Üç beş güne devamlı toplamaya başlayacağız. Şu anda içinde yemeklik bulunuyor ama birkaç gün sonra çileğimiz başlayacak. Kaymakam bey bizleri ziyaret etti. Tarım teşkilatlarıyla birlikte bizlere gerekli bilgileri verdiler. Grup halinde çalışıp Karadeniz Bölgesi'nde çileği daha yaygınlaştırmaya uğraşıyoruz. Çiftçilik konusunda kaymakamımız çok duyarlı. Her zaman istişare içindeyiz. Biz bu markaya erişmek için 20 yılımızı verdik. Bundan sonra da markamızı bozmayacağız. Zarar da ettik ama markamızı bozmadık" diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Güneş, "Çilek üretiminde Bafra'nın gururu. Aynı zamanda kendi adına almış olduğu belgeyle çileklerin Samsun ve diğer illere satışını yapmakta. Bafra için gurur verici bir olay. İşçi çalıştırıyor, Bafra'mıza katkı sağlıyor. Bu zor şartlarda üretiminden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Markasını almış, yaklaşık 30 dekar üzerine kurmuş olduğu tarlasında üretim yapıyor. Ona destek için tarım danışmalarıyla burada bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ertürkmen, tarladan yapılan ilk hasadın uğurlu olması için toplanan 4 kilo çileği satışa çıkarttı. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Derebey çileği kilosunu 125 liradan aldı.

'Elifli çileği' gün sayıyor
'Elifli çileği' gün sayıyor
'Elifli çileği' gün sayıyor
'Elifli çileği' gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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