Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi
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Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi

05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:40
Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda'nın ismi, Beylikdüzü'nde bir parka verildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda'nın ismi, Beylikdüzü'nde bir parka verildi.

Beylikdüzü Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılarak tüm Türkiye'ye umut olan Elif ve Ayda'yı unutmadı. Elif ve Aydan'nın isimleri deprem toplanma alanı olarak da tasarlanan, yapımının sürdüğü bir parka verildi. - İSTANBUL

Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi
Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi
Elif ve Ayda'nın ismi Beylikdüzü'nde parka verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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