'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçığın 4'üncü serisi çocuklarla buluştu
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'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçığın 4'üncü serisi çocuklarla buluştu

05.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:12
'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçığın 4'üncü serisi çocuklarla buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, 'Elif ile Alp' karakterlerinin yer aldığı 'Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı' serisinin 4'üncüsü çocuklarla buluştu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, 'Elif ile Alp' karakterlerinin yer aldığı 'Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı' serisinin 4'üncüsü çocuklarla buluştu. Çocukların çok sevdiği karakterler Elif ve Alp, bu kitapçıkta yaşıtları gibi 'Okul Heyecanı' yaşıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün salgın hastalık döneminde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yayımladığı Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı 'Elif ile Alp' serisinin dördüncüsü çocuklarla buluştu. Çocukların çok sevdiği karakterler Elif ve Alp, bu kitapçıkta yaşıtları gibi 'Okul Heyecanı' yaşıyor.

'DESTEKLENMELERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elif ile Alp serisinin öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük beğenisini kazandığını, 'Okul Heyecanı' adlı yeni kitapla çocukların salgının travmatik etkileriyle baş etmeleri ve normalleşme sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Kitapta öğrenciler ve ailelerinin interaktif bir şekilde yapabilecekleri pek çok etkinlik bulunduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın kaygılarından arınmaları için psikoeğitsel olarak desteklenmelerini çok önemsiyoruz. Bu yeni kitabımızla, çocuklarımız kendileriyle rahatlıkla özdeşleştirdikleri Elif ve Alp'in yaşantıları üzerinden yüz yüze eğitim sürecinde okulda uymaları gereken kuralları daha iyi özümseyecek. Ayrıca kitapta yer alan etkinlikleri yaparak kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilecekler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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