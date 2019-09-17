Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar

17.09.2019 23:45

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Fehime Bağış ile Mehmet Bağış çifti, yüzde 98 engelli doğan kızları Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğunu iddia ederken, olayla ilgili soruşturma izni verilmesini istedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Fehime Bağış ve Mehmet Bağış çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Elif Su, yüzde 98 engelli olarak dünyaya geldi. Duymayan, görmeyen ve yutma refleksi bulunmayan Elif Su'nun doğumunda ihmal olduğunu iddia eden aile, olay hakkında gerekli yasal girişimlerde bulundu ancak Urla Kaymakamlığı tarafından verilen kararda soruşturma izni çıkmadı. Bağış çifti, çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini belirterek, soruşturma izni verilmesi için çabalayacaklarını söyledi.

"HAMİLELİK SÜRECİM İYİ GEÇTİ"

Elif Su'nun doğumu, 1,5 yıl önce İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bebeğin doğumu doktor tarafından 42. haftaya kadar bekletildi. 42. haftanın sonunda fenalaşan Fehime Bağış, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hemen doğuma alınan Fehime Bağış'a ilk başta normal doğum yaptırılmak istenerek vakum kullanıldı. İşlem başarısız olunca baba Mehmet Bağış'tan alınan imza ile sezaryenle doğumu yapılan Elif Su, yüzde 98 engelli dünyaya geldi. Daha önce dört bebeklerini kaybettiklerini belirten aile, hamilelik sürecinin iyi geçtiğini ve kontrolleri aksatmadıklarını söyleyerek çocuklarının doktor hatası nedeniyle engelli kaldığını ileri sürdü.

"SORUŞTURMAYA İZİN VERSİNLER"

Kızının ağlamasını bile henüz duyamadığını ifade eden anne Fehime Bağış, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Daha 'anne' demesini duyamadım. Onun yaşındaki çocuklar konuşuyor, yürüyor. Kendi evladıma bakınca yüreğim daha çok yanıyor. Bazı geceler ağlama sesi ile kalkıyorum. Kalkıp baktığımda çocuğum sadece yatıyor oluyor. Doktorlar tedavisinin olmadığını söylüyor. Beyin çok hasar gördüğü için yapılacak bir şey yokmuş. 42 haftaya kadar düzenli hastaneye gittim. 42 hafta sonunda rahatsızlandım. Acil servis beni muayene etti ve doğumun henüz gelmediğini söyledi. Sabah doktorum 'Suyun bitmiş ama bebeğin durumu iyi. Senin yatışını yapacağım ama doğum yapmayabilirsin' dedi. Sonra da beni aniden doğuma aldılar. 5 saat vakum kullandılar. Çocuk gelmiyordu ama 'çocuk doğacak' dedi. Sonra kendimden geçtim. Gözümü açtığımda yataktaydım, çocuk karnımda yoktu. Normal olmayınca beni sezaryene almışlar. Çocuğum 2 ay yoğun bakımda kaldı. O gün bugündür çocuğum bu şekilde. Devlet büyüklerime sesleniyorum; çocuğumun hakkı yerde kalmasın, soruşturmaya izin versinler. Daha önce düşük yaptığım için 9 ay boyunca özene bezene çocuğumu karnımda taşıdım. Her şey normaldi, hiçbir sıkıntı yoktu."

"ÇOCUĞUMUZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

Elif Su'nun babası Mehmet Bağış da, "Soruşturmaya izin verilmiyor. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyor. Elimizde belge olduğu halde neden soruşturmaya izin verilmiyor? Biz bu olayın soruşturulmasını istiyoruz. Adalet kararını versin. Devlet büyüklerimiz evladıma sahip çıksınlar. Çocuğum ölümü bekliyor. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuğumuz sadece nefes alabiliyor. Onu bile rahat alamıyor. Biz evlat acısı çekiyoruz" dedi. Bağış çifti, soruşturma yapılması için yasal girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA