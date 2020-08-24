Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor? Elif Sarı olayı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor? Elif Sarı olayı nedir?

Elif Sarı kullanıcı adıyla, sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını paylaşıp aynı zamanda kendisine ait olduğu öne sürülen çocukla içerikler yayınlayan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları "elifsaritutuklansın" başlığıyla tepki gösterd. Peki, Elif Sarı kimdir?

Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor? Elif Sarı olayı nedir?
24.08.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:15

Sosyal medyada Elif Sarı adıyla bilinen genç kadın yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Hesabında yer alan bilgilerde Bartın'da yaşadığı bilinen Sarı, uygunsuz paylaşımları sırasında bebeği olduğu iddia edilen bir çocukla da kareler yayınladı. İşte, Elif Sarı hakkında detaylar...

ELİF SARI KİMDİR?

Bartın'da yaşadığı bilinen sosyal medyada Elif Sarı adını kullanan genç kadın. İnternet hesabında bir çocukla olan görüntülerinin yanında kendi müstehcen fotoğraflarını da paylaşarak Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Twitter'dan ''elifsaritutuklansın'' başlığı açılarak tepkiler dile getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı'nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

Paylaşımların artması üzerine emniyet harekete geçti. Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

İlgili Haberler

Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?
Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?
Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı
Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Küçükköse yaşı
Scott Piri kimdir? Scott Piri nereli, kaç yaşında? Scott Piri mesleği
Scott Piri kimdir? Scott Piri nereli, kaç yaşında? Scott Piri mesleği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı
11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı
Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı
Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde siyasi gerilime değindi: Bu konular bize uzak
Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde siyasi gerilime değindi: Bu konular bize uzak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Şeyma Subaşı Selami Şahin Demet Akalın Sertab Erener
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa Yangın Giresun
Şu an buradasınız: Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor? Elif Sarı olayı nedir? - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 22:15:26. #1.15#
title