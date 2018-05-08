Elif Şadoğlu Survivor'a Veda Etti
Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da üç ismin eleme potasına girdiği haftada adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı.
GÖNÜLLÜLER RÜZGAR GİBİ ESTİ
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar.
ELEMEYE 3 İSİM ÇIKTI
Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte Elif Şadoğlu Survivor'a veda etti.
YORUMLAR (33)
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Acun, manevi oğlu Çirkef Turabiyi şampiyon yapar zaten. Hiç boşuna izlemeye gerek yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adıyaman ın samsat ilçesinde toprak ağaları gariban halkı yıllardır yiyorlar sömürüyorlar,deprem yüzünden halk 15 aydır çadırlarda yaşıyor,ağa olan belediye başkanı samsatta oturmuyor,kaymakam oturmuyor daire amirleri oturmuyor hepsi adıyamdalar,samsat ta oturan halk perişandır ne olacağını bilmez haldeler,hiç bir parti başkanı milletvekili samsat halkını umursamıyor ne olursunuz bizi ağalık rejiminden ve çadırlardan kurtarın.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırLEYLA: Ya siz ne yasiyosunuz adiyamanda ya kac gundur sesini duyuramadin bee git bi yerlere dilekce ver burya degil :)Yayından Kaldır
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aynı senaryo tutmaz bu oyunlar......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VLLA ORDA Bİ HATUN VAR ADAM BAKTIKÇA HALLENIO BASASI GELIO 1 SENCevap Yaz 3 Yayından Kaldır