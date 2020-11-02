Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?
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Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

02.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:05
Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif Perinçek, yaşam mücadelesi ile milyonlara ilham oldu. Peki, Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu? Elif Perinçek kimdir?

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti.3 yaşındaki Elif, annesi ve ikiz kardeşleri sonrasında bu sabahkurtarıldı. Peki, Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

DEPREMZEDE ELİF PERİNÇEK YAŞIYOR MU?

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Elif, annesi ve ikiz kardeşleri sonrasında bu sabah sağ olarak kurtarıldı. Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli ise o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

"ALLAH'IM ONU BİZE BAĞIŞLADI"

Duygusal anlar yaşayan kahraman, tanık olduğu mucizeyi şu sözlerle anlattı: "Ne olur çıksın artık diyordum. Sağ salim çıkmasını istedim. En son gözlerini oynattığı zaman... Sarışın, bembeyaz bir bebek... Allah'ım onu bize bağışladı. Memleketimize bağışladı. Hiç sesini çıkarmadı, ağlamadı da. Önce kaybettiğimiz sandık, kıpırdamadı çünkü. Sonra biz üzerine battaniye örtünce kıpırdadı, gözlerini açtı"

Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ SAĞ KURTARILMIŞTI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı

Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

"DUALARIM KABUL OLDU"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı. Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi.

Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?
Elif Perinçek kimdir? Depremzede Elif Perinçek yaşıyor mu?

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