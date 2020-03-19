Elif Özmenek Çarmıklı "Çağdaş Olmak, Olduğun Yerin ve Zamanın Değerlerini, Öğretilerini İyi Kavramaktan Geçiyor" Akademisyen ve yazar Elif Özmenek Çarmıklı MAG Mart sayısına özel verdiği röportajında çağdaş kadının tanımını ve kadınların iş hayatındaki yerini anlattı.

"Her ne kadar tanımadığım insanlar, benim çok ciddi göründüğümü düşünseler de beni tanıyanlar komik olduğumu söylerler" diyen Elif Özmenek Çarmıklı sözlerine şöyle devam etti: "Elf" olduğumu düşünen harika bir kocam, sıra dışı güçlerim olduğuna inanan muhteşem iki çocuğum var. Uzun yıllarımı haber peşinde koşarak ve akademik ortamda yüzlerce öğrencinin hayatına dokunmaya çalışarak geçirdikten sonra, "artık çocukların büyüyor, bu masallar unutulacak!" diyen dostumun sesine kulak verip, hikâyelerimi yazmaya başladım. Yolculuklar beni hep heyecanlandırır. Hayatımın alt üst olduğu dönemlerde bile, hayat bana, altın üstten daha iyi olduğunu defalarca gösterdiği için, değişime direnmeyi hiç sevmedim."

Kadınların iş hayatındaki yerini de değerlendiren Elif Özmenek Çarmıklı "Kadınlar hala her zaman iş hayatında erkeklere göre kendilerini ispatlama çabası içinde olmak zorundalar. Artık kadınlar iş hayatının her alanında nüfuz sahibi olmaya başlasalar da bu ispat çabası, kadınların iş hayatına en büyük iki katkısına sürekli çelme takıyor. Bunlar barışçıllık ile eşitlik arasındaki ilişkinin oturması diyebilirim. Eğer bir iş yerinde bir erkekten daha fazla çabalamamız ya da aynı şartlarda çalışmamız bekleniyorsa orada sıkıntı vardır. Bir kadın, çocuğu hasta olduğunda ya da çocuğunun okulda gösterisi olduğunda, işe gidemediğinde; dudak bükülmelerine maruz kalıyorsa bence sorun devam ediyordur. Ve kadının da iş hayatındaki yeri sıkıntılıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler