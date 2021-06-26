Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
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Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı

Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da depreme yakalanan 92 yaşındaki Elif Kaynak(92) o anda dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırdı.

Elazığ'da depreme yakalanan 92 yaşındaki Elif Kaynak(92) o anda dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. O köyde yaşayan 92 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Kaynak ise depreme abdest almaya giderken yakalandı, düşerek kolunu kırdı.Sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesine kaldırılan Kaynak, yapılan tedavisinin ardından tekrar köyüne getirildi.

Su içtikten sonra abdest almak için kalktığını ifade eden Elif Kaynak,"Namaz kılmak için ayağa kalktım deprem oldu. Daha sonra yere düştüm. Benim kolum kırılmış.Beni Karakoçan'da hastaneye götürdüler.Oradan da Elazığ'a gittim. Kolumda platin vardı ona bir şey olmamış ama kolum kırılmış"dedi. - ELAZIĞ

Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı
Elif nine, depremde düştü kolunu kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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