ELİF'İN SİHİRLİ DÜNYASI İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ - Haberler
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ELİF'İN SİHİRLİ DÜNYASI İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ

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ELİF'İN SİHİRLİ DÜNYASI İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ

ELİF'İN SİHİRLİ DÜNYASI İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİYalova Belediyesi Sabahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde 20 Kasım Cumartesi gerçekleştirilen oyunda yaşları 4 ile 13 yaşları arasında olan çocuklar neşeli dakikalar geçirdiler.

ELİF'İN SİHİRLİ DÜNYASI İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ

Yalova Belediyesi Sabahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde 20 Kasım Cumartesi gerçekleştirilen oyunda yaşları 4 ile 13 yaşları arasında olan çocuklar neşeli dakikalar geçirdiler. İki seans halinde çocuk izleyicilerle buluşan 'Elif'in Sihirli Dünyası' isimli çocuk oyunu 13: 00 ve 15: 00 saatlerinde iki seans halinde sahnelendi.

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