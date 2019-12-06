Elif'in resim eğitimi hayali gerçek oldu

06.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:03

ADAPAZARI'nda, bedensel engelli Elif Salt (17), İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a mesaj gönderip, kurslara gidemediğini ve resim eğitimi almak istediğini belirtti. Okula ziyaret gerçekleştiren Durmuş, Elif'e, fiziki engeli nedeniyle giremediği beden eğitimi derslerinde resim eğitimi verileceğini söyledi.

Adapazarı'nda yaşayan Salt ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan, TES İş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elif Salt, erken doğum nedeniyle yaşadığı rahatsızlıklar yüzünden yürüyemiyor. Fizik tedavi gören ve koltuk değnekleriyle yürüyen Elif'in annesi Fadime Salt, Hendek'te düzenlenen programda tanıştığı İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a kızının durumunu anlatarak, telefon numarasını aldı. Bir süre sonra Durmuş'a mesaj gönderen Elif, yürüme engelli nedeniyle resim kurslarına gidemediğini, bu yüzden kendisine öğretmen ayarlanmasını istediğini belirtti. Mesajı alan Durmuş da bugün Elif'i eğitim gördüğü okulunda ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'un ziyareti dolayısıyla çok mutlu olan Elif Salt, "2016 yılından beri resim ve şiir ile ilgileniyorum. 8 aylıkken doğmuşum, erken doğum nedeniyle de yürüyemiyorum. Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürü'ne mesaj atarak resim ilgimi ve şiirlerimden bahsettim. Hastalığımdan dolayı kurslara gidemediğimi ve bu yüzden yardım istediğimi söyledim. Sağ olsun müdürümüz yarım saat içinde mesajı gördü ve ertesi gün okuluma gelip beni ziyaret etti" dedi.ÖZEL DERS VERİLECEK

Elif Salt için fiziki engeli nedeniyle katılamadığı beden eğitimi derslerinde özel olarak resim öğretmeni görevlendirileceğini belirten Fazilet Durmuş, "Fadime Salt ile tanışıp cep telefonu numaramı verdim. Akşam Elif kızımız bana mesaj attı. Mesajında resim ve şiir ile ilgilendiğini belirten Elif'i bir gün sonra okulunda ziyaret ettim ve yüz yüze de görüştük. İnşallah kızımıza okulundaki destek eğitimi odasında talep ettiği resim öğretmenini de sağlayacağız. Yazdığı şiirleri de okulumuzdaki edebiyat öğretmenleri inceliyorlar. Bir yayınevi ile irtibata geçerek kızımızın kitabını bastırmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA