Elif'in kitap okuma azmi engel tanımıyor

30.09.2019 09:44

Batman'ın Kozluk ilçesinde doğuştan cam kemik hastası 24 yaşındaki Elif Akboğa'nın kitap okuma azmi engel tanımıyor.

Engeline rağmen her gün Kozluk Halk Kütüphanesine giden Akboğa, ayda yaklaşık 5 kitap okuyor.

Akboğa yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, aradığı kitapları Kozluk Halk Kütüphanesinde bulduğunu söyledi.

Kitap okumanın kendisine huzur verdiğini dile getiren Akboğa, "Kütüphane müdürü ve çalışanların gösterdiği ilgi ve alakadan Ççok memnunum. Burayı kuranlardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA