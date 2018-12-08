Elif'in Düşleri" Mardinli Çocuklarla Buluştu

Mardin'de, TRT Çocuk ekranında yayınlanan "Elif'in Düşleri" adlı animasyonun müzikal gösterimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardinli çocukları, TRT Çocuk kanalının sevilen animasyonu "Elif'in Düşleri"nin müzikal versiyonuyla buluşturdu.

Artuklu Kültür Merkezinde sahnelenen "Elif'in Düşleri" müzikaliyle çocuklar, sevimli kahramanlar "Elif", "Manav Salif" ve "Selim" gibi karakterleri, etkileyici dekor içerisinde canlı olarak izledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentte kültür ve sanat adına dolu dolu iki yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Mardin'de kültür ve sanatta da güzel işler yaptıklarını ifade eden Yaman, "Sanatın her dalını her yaş grubuna hitap edecek şekilde ilimizde icra etik. Elif'in Düşleri müzikal gösterimini çocuklarımızla buluşturduk. Velilerimiz, çocuklarıyla birlikte müzikale yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Müzikali izleyen çocuklardan Zeynep Esma Öksüz de televizyonda seyrettiği "Elif'in Düşleri"ni canlı izlediği için mutlu olduğunu söyledi.