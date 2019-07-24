"Elif'in Düşleri" Adana Optimum'da

Hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, onlarla oyunlar oynayarak çocukların meyve-sebzeleri tanıyıp faydalarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayan "Elif'in Düşleri" isimli çizgi filmin müzikal tadındaki gösterisi, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin minik ziyaretçilerini 3 gün boyunca eğlenceye doyuracak.

TRT Çocuk Kanalında yayınlanan "Elif'in Düşleri", Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Optimum'da Adanalı çocuklarla buluşacak. Her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de seanslar halinde gerçekleştirilecek etkinliğe, Optimum Club Kart formunu dolduran ailelerin çocukları ücretsiz katılabilecek.

Çocuklar, hayal dünyasında meyve-sebzelerle konuşup, onlarla oyunlar oynayarak meyve-sebzeleri tanıyıp faydalarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayan, TRT ekranlarında ilgiyle izledikleri çizgi film karakterlerinden Elif'in Düşleri ile hem öğrenecek hem eğlenecek. - ADANA

Kaynak: İHA