Elif'i öldürmekten dava açılan sevgilisinin tutuklanması talebine ret

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın (24), intihar ettiğini ileri sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sevgilisi Tuğrul Akan'ın tutuklanması talebi, mahkemece reddedildi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akan, ifadesinde, olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini, burada tartıştıklarını söyledi. Akan, Elif'in taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini belirtti. Akan, evde ayrılmak istediğini söylediğini, bunun üzerine Elif'in eline bıçak alıp, "Sensiz yaşayamam" dediğini ileri sürdü. Akan, Elif'in elindeki bıçak ve mutfaktaki diğer bıçakları alarak evden çıktığını, geri döndüğünde sokakta buluştuklarında da araçtaki bıçağı alıp, intihar ettiğini iddia etti. Akan, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca sanığın adresinin yetki sınırları dışında kalması nedeniyle savunmasının alınması ve sorgusunun yapılması için adresinin bulunduğu yer mahkemesine SEGBİS talimatı yazılmasına karar verdi.