Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür
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Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

04.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:13
Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

AFAD Erzurum ekibi tarafından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için Kayra ve Saltuk kardeşler resim yaparak ekiplere teşekkür etti.

AFAD Erzurum ekibi tarafından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için Kayra ve Saltuk kardeşler resim yaparak ekiplere teşekkür etti.

Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşler, yaptıkları resimle teşekkür etti. Erzurumlu bir ailenin çocukları olan Kayra ve Saltuk, arama çalışmalarında yer alan AFAD Erzurum ekibini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildiler. - ERZURUM

Elif'i kurtaran AFAD Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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