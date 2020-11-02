Elif'i çıkaran AFAD görevlisine yaptıkları resim ile teşekkür ettiler

İZMİR'de, deprem faciasında enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtulmasında büyük emek harcayan arama kurtarma personeline resimli teşekkür.

İZMİR'de, deprem faciasında enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtulmasında büyük emek harcayan arama kurtarma personeline resimli teşekkür.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazı altında kalan ve 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösteren personele Kayra ve Saltuk, yaptıkları resim ile teşekkür etti. Yaptıkları resimleri AFAD görevlisine teslim eden Kayra ve Saltuk, birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK