Elif Göktaş, Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı oldu

Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığına Elif Göktaş getirildi.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinde 27 yılı aşkın pazarlama tecrübesi olan Elif Göktaş, Beymen Group'un yeni Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı oldu.

ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA'ini tamamlayan Elif Göktaş, çalışma hayatına 1995 yılında Koç Holding'de başladı. Ardından sırasıyla AC Nielsen, Alman Schöller Dondurma, Danone, Sabancı Holding, Mey Diageo, Doğtaş-Kelebek Mobilya'da yöneticilik yaptı.

Beymen Group'a katılmadan önce son 5 yıldır McDonald's Türkiye CMO'su olarak görev yapan Elif Göktaş, kariyeri süresince liderlik ettiği projelerle pek çok ödül kazandı.

Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak Beymen bünyesinde bulunan yabancı markaların ve Beymen Collection, Academia, Beymen Club markalarının pazarlama ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, medya ilişkileri, etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanlarındaki çalışmaları yönetecek olan Elif Göktaş, ayrıca küresel gelişmelerle uyumlu olarak grubun perakende sektöründeki liderliğini sürdürecek inovasyonların markalara uyarlanmasına yönelik çalışmalara da önderlik yapacak.