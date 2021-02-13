Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!
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Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

13.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:51
Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

İş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında evlenen Elif Ece Uzun, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söyledi. Mahkemeye başvuran model, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'in haberine göre Elif Ece Uzun'un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, "Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun'un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun'un mahkemenizce korunmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Karara itiraz eden Mehmet Tuş ise, eşinin mankenlik camiasından uzak olduğu için mağdur rolünü oynayıp kendisine yer bulmaya çalıştığını söyledi.Talebi haklı bulan mahkeme, Mehmet Tuş'un 2 ay süreyle mağdur eşi Elif Ece Uzun'un bulunduğu ev veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

EĞER KARARA AYKIRI DAVRANIRSA

Mehmet Tuş'un eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret gibi söylemlerde bulunmamasına karar veren mahkeme, kişisel görüşme günleri hariç çocuklarına da yaklaşmamasına hükmetti. Karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin

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