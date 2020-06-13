Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası
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Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası

Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı'ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti.

Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası
13.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:42

Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı'ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti. 

"GEÇENLERE TÜKÜRÜYORLAR YA DA DOKUNUP KAÇIYORLAR"

Babasını hastaneye götürdükten sonra evine gitmek için Maçka Parkı'nı kullandığını belirten Dağdeviren, "Maçka Parkı benim Nişantaşı'na geçmek için kullandığım yürüme yolu. Köpeklerimi de burada gezdiriyorum. Çocukları uzaktan görüyordum. Geçenlere tükürüyorlar ya da dokunup kaçıyorlar. Biri uyardı. Ben yaklaşınca 'üstüme gelme tükürürüm korona olursun' dediklerini duydum. Bir oyun yapmışlar diye düşündüm. Ben geçerken bana da laf attılar. Oradan çıktım ve koşarak peşimden geldiler. En küçüğü 8, en büyüğü de 16, 17 yaşlarındaydı. Kız ve erkeklerin olduğu çocuklardı. Çok çirkin laf atmaya başladılar. Şu an olduğumuz yer o gün çok kalabalıktı. Küçük bir çocuk gelip elle tacizde bulundu. Ben döndüm ve dönünce düştü. Bağırmaya başladı. Kızlar 'ona ne yaptın' diye bağırmaya başladı. Elimde telefon vardı. Telefonla fotoğraf çekmeye başlayınca birden o çocuk ayağa kalktı. Telefondaki fotoğrafı sil diyerek, çantayı çekmeye başladılar. Telefonu elimden almaya çalıştılar. Etrafımı çevirdiler. Kızlar, erkeklerden daha büyüktü" dedi, 

"ADAMI TEKMELİYORLARDI"

"Biri fotoğrafları silmem için ağlamaya başladı" diyen yapımcı Elif Dağdeviren sözlerini şöyle sürdürdü: "O sırada etrafımı iyice çevirip çekiştirmeye başladılar. O sırada bir adam 'kaçın oradan, ayrılın oradan' diye bağırdı. Çocuklar onunla ilgilenirken ben ıssız bir yol var oraya gidiyordum. Arkamı bir döndüm adama tekme tokat girmişler. Adamı tekmeliyorlardı. Şakalaşıyorlar mı, gerçekten tekmeliyorlar mı ayırt edemedim. Çocuklar onu bırakıp tekrar peşimden geldiler. Yine elimdeki telefona uzandılar. Fotoğrafı silmemi istediler. Özür dilerlerse sileceğimi söyledim. 'Ben ne özür dileyeceğim, şimdi senin evini bulacağız, biz bu kadar değiliz, geleceğiz evini başına yıkacağız' dediler.  Ben de 'büyüklerini mi tehdit ediyorsun çok ayıp' dedim. İçlerindeki kız özür diledi. Diğer kişiden de özür diledi. Peki dedim fotoğrafı sildim. Adam geri gitti ben evime geçmek için yola girdim. Oraya girmemle birlikte arkamdan iğrenç küfürler etmeye başladılar. Karşıda güvenlik kulübesi vardı. Oraya gittim" diye konuştu. 

"BÖLGEYE ÇOK BÜYÜK ZARAR"

Elif Dağdeviren son günlerde Maçka Parkı'nda yaşanan saldırıların bölgeye de bir zarar olduğunu ifade ederek, "Ne yapılır bilmiyorum. Tek başıma tabii ki bir şey yapamam. Buranın bir kere temizlenmesi lazım. Parklarda otururuz, turizm başlayacak derken tekrar böyle saldırılarla gündeme gelmesi bir kere bölgeye çok büyük zarar. İstanbul'un göbeğinde" şeklinde konuştu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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